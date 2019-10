Empfehlung - Filip John beim 3:0 gegen FC 09 der Matchwinner für Berlin

Berlin Die Zweitliga-Volleyballer des FC 09 sind ohne etwas Zählbares von ihrer Ost-Tour zurückgekehrt. Nach dem 0:3 beim CV Mitteldeutschland hatten die Schüttorfer am Sonntag auch in Berlin das Nachsehen. Gegen die Talente des Olympiastützpunktes stand ebenfalls ein klares 0:3 (19:25, 22:25, 23:25) zu Buche. Matchwinner der Berliner war dabei ausgerechnet ein Schüttorfer: Filip John feierte sein Zweitliga-Debüt beim VCO und avancierte auf Anhieb zum wichtigsten Angreifer seines Teams. Folgerichtig wurde der Junioren-Nationalspieler, der im Sommer sowohl im Sand als auch in der Halle im Einsatz war, auch als wertvollster Spieler der Gastgeber ausgezeichnet. „Wir haben Filip nicht in den Griff bekommen. Er ist vollkommen zurecht MVP geworden“, stellte 09-Angreifer Philip Schumacher anerkennend fest. Beim FC 09 erhielt Bennet Poniewaz die persönliche Auszeichnung.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/filip-john-beim-30-gegen-fc-09-der-matchwinner-fuer-berlin-323626.html