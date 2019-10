Empfehlung - Feyenoord muss sich in der Tabelle nach unten orientieren

Enschede Gleich drei Partien in der niederländischen Fußball-Ehrendivision endeten am Wochenende mit einem 4:0-Sieg. Das meistbeachtete Spiel mit diesem Ergebnis war der „Klassieker“ zwischen Ajax Amsterdam und Feyenoord Rotterdam. Angesichts des bisherigen Saisonverlaufs war es keine große Überraschung, dass sich der Tabellenführer aus Amsterdam klar durchsetzte und die Sorgen des Erzrivalen vergrößerte. Bereits nach sieben Minuten führte Ajax durch Tore von Hakim Ziyech (3.) und Nicolas Tagliafico (7.) mit 2:0, bis zur Pause trafen auch noch David Neres (37.) und Donny van de Beek (40.). „Die erste Hälfte war fantastisch“, freute sich Ajax-Trainer Erik ten Hag, während sein Kollege Jaap Stam als Tabellenzwölfter langsam auf die Abstiegsplätze schauen muss. „Das war einfach schlecht“, sagte er. Im Verfolgerduell überraschte AZ Alkmaar mit einem 4:0 (2:0)-Auswärtssieg bei der PSV Eindhoven. Durch den Sieg überholte AZ die Werkself in der Tabelle und ist nun als Zweiter der erste Ajax-Verfolger. Eindhovens Ryan Thomas leitete mit einem bösen Foul, für das er früh die Rote Karte sah (22.), die Niederlage seiner Mannschaft ein. Die zweitbeste Bilanz in den vergangenen zwei Monaten kann Heracles Almelo in der Ehrendivision vorweisen – nur Ajax Amsterdam sammelte in diesem Zeitraum mehr Punkte. Am Wochenende gewann das Team von Trainer Frank Wormuth gegen PEC Zwolle mit 4:0 (1:0). Lennart Czyborra (17.), Silvester van der Water (65.), Mauro Junior (80.) und Joey Konings (90.+1) trafen für die Almeloer, die sich auf den siebten Platz hochgearbeitet haben. „Wir sind heute extrem effektiv gewesen“, sagte Wormuth nach dem Heimerfolg.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/feyenoord-muss-sich-in-der-tabelle-nach-unten-orientieren-326229.html