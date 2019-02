Empfehlung - Festtag auf dem Eis: ECN startet mit 3:2-Sieg in Playoffs

Nordhorn Zum Festtag hatte sich der Trainer fein herausgeputzt – und so konnte Andris Bartkevics im schicken Blazer mit eleganter Krawatte die zahlreichen Gratulationen nach dem Schlusspfiff entgegennehmen. Der EC Nordhorn hatte kurz zuvor das erste Gruppenspiel der Meister-Playoffs gegen FASS Berlin nach tollem Kampf mit 3:2 (1:2, 0:0, 2:0) gewonnen – und sich damit eine tolle Ausgangsposition für die nächsten Heimspiele am kommenden Freitag gegen Sande und wieder eine Woche später gegen Tornado Niesky verschafft. „Meine Mannschaft hat immer an sich geglaubt“, strahlte der Chefcoach, „ich bin sehr stolz, wie sie heute gespielt hat.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/festtag-auf-dem-eis-ecn-startet-mit-32-sieg-in-playoffs-282083.html