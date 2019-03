Empfehlung - Ferrari arbeitet an Korrekturen - Mercedes erwartet Konter

dpaSakhir „Ferrari wird alles in seiner Macht stehende unternehmen, um zurückzuschlagen“, sagte Mercedes-Teamchef Toto Wolff vor dem zweiten Saisonrennen am Sonntag in Bahrain. Die Silberpfeile hatten durch Valtteri Bottas und Lewis Hamilton beim Auftakt in Australien einen Doppelerfolg gefeiert. Vettel war in seine Titelmission nur mit Platz vier vor seinem Teamkollegen Charles Leclerc gestartet.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/ferrari-arbeitet-an-korrekturen-mercedes-erwartet-konter-288870.html