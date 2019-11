Empfehlung - Ferdinand Pötter vom TuS Neuenhaus für Engagement geehrt

Neuenhaus Am vergangenen Freitagabend würdigte der TuS Neuenhaus in Zusammenarbeit mit dem KreisSportBund Grafschaft Bentheim (KSB) das Engagement des TuS-Mitglieds Ferdinand Pötter. Sein Engagement gehe weit über das Maß eines Mitgliedes hinaus, heißt es in einer Pressmeldung des KSB.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/ferdinand-poetter-vom-tus-neuenhaus-fuer-engagement-geehrt-327753.html