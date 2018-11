Empfehlung - Fehlende Schiedsrichter: Kreisverband befürchtet Probleme

Neuenhaus Die Zahl der Fußball-Schiedsrichter in der Grafschaft Bentheim nimmt seit einiger Zeit ab. „Obwohl die Grafschafter Schiedsrichter in der Spitze zusammen mit Vechta im Niedersächsischen Fußball-Verband schon seit Jahren eine führende Position einnehmen, gibt es in der Breite langsam, aber sicher Probleme“, betont Andreas Huisjes im Namen des Grafschafter Kreisverbands. Mittlerweile drohe sogar ganz konkret die Gefahr, dass Spiele in bestimmten Klassen nicht mehr mit amtlichen Schiedsrichtern angesetzt werden können. Vereine müssen in jedem Jahr hohe Strafgelder zahlen, wenn sie ihr Schiedsrichter-Soll nicht erfüllen. Bevor Anfang des kommenden Jahres ein neuer Schiedsrichter-Anwärterlehrgang beginnt, lädt der Schiedsrichterausschuss die Vereine zu einer Infoveranstaltung zur Thematik rückläufiger Schiedsrichter-Zahlen am kommenden Dienstag, 6. November, in das Vereinsheim von Borussia Neuenhaus ein. Beginn ist um 19 Uhr.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fehlende-schiedsrichter-kreisverband-befuerchtet-probleme-263927.html