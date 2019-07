Empfehlung - Federer im Eiltempo ins Viertelfinale von Wimbledon

dpaLondon Der 37-jährige Schweizer gewann am Montag in 73 Minuten mit 6:1, 6:2, 6:2 gegen den Italiener Matteo Berrettini. Damit steht Federer zum 17. Mal im Viertelfinale des Rasenturniers in London und ist der älteste Tennisspieler bei den Herren in der Runde der besten acht eines Grand-Slam-Turniers seit Jimmy Connors 1991 bei den US Open. Im Kampf um den Einzug ins Halbfinale trifft der Rekord-Grand-Slam-Sieger auf Kei Nishikori aus Japan oder Michail Kukuschkin aus Kasachstan.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/federer-imeiltempo-ins-viertelfinale-vonwimbledon-306732.html