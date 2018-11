Empfehlung - Federer folgt Anderson ins Halbfinale der Tennis-WM

dpaLondon Der 37 Jahre alte Schweizer gewann in London sein drittes und entscheidendes Gruppenspiel gegen Anderson mit 6:4, 6:3 und zog als Sieger der Gruppe „Lleyton Hewitt“ in die Vorschlussrunde am Samstag ein. Nach 1:18 Stunden war das Duell mit dem dritten Matchball von Federer entschieden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/federer-folgt-anderson-ins-halbfinale-der-tennis-wm-266470.html