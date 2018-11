Empfehlung - FCI verspielt Führung - Siege für Duisburg und Darmstadt

dpaDüsseldorf Ingolstadt bleibt damit auch im achten Spiel in Folge sieglos und das Schlusslicht der Liga. Dem Tabellenvorletzten MSV Duisburg dagegen gelang am Samstag mit 2:0 (1:0) gegen den SC Paderborn der erste Heimsieg in dieser Saison. Die Duisburger (9 Punkte) holten durch ihren Erfolg den punktgleichen Tabellen-15. 1. FC Magdeburg ein, da der Aufsteiger am Samstag beim SV Darmstadt 98 mit 1:3 (0:1) verlor.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fci-verspielt-fuehrung-siege-fuer-duisburg-und-darmstadt-264271.html