Empfehlung - FC Bayern reist für Testspiel nach Houston

dpaLos Angeles Drückende Hitze mit Temperaturen von mehr als 30 Grad erwartet das Team um Kapitän Manuel Neuer in Texas - und dazu ein namhafter Gegner: Real Madrid. „Wir haben ja auch schon in China gespielt. Es gab auch eine Weltmeisterschaft in Brasilien. Wir müssen mit allen Bedingungen klarkommen“, sagte der weit gereiste und erfahrene Nationaltorhüter Neuer (33) zu den klimatischen Bedingungen am Spielort.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fcbayern-reist-fuer-testspiel-nach-houston-308558.html