FCB-Coach Heynckes verblüfft mit neuer Volte

Zweimal 8:0, einmal ein 9:2: Die Bayern können sich seit Jahren in Heimspielen gegen den HSV nach Herzenslust austoben. Vor dem nächsten Duell gibt es Mitleidsäußerungen mit dem totgesagten Dino. In München arbeiten sie an einer erfolgreichen Zukunft: Kimmich bleibt bis 2023.