Empfehlung - FC Twente ziellos beim Kellerkind

Venlo Was das Problem des FC Twente im Auswärtsspiel bei VVV-Venlo gewesen war, brachte Gonzalo Garcia, der Trainer der Enscheder, auf den Punkt: „Ich hatte das Gefühl, dass VVV einen größeren Siegeswillen hatte“, sagte er nach der 1:2 (1:2)-Niederlage seiner Mannschaft. Für VVV, das ohne den verletzten Bad Bentheimer Innenverteidiger Nils Röseler antrat, war es der erste Sieg nach sieben Niederlagen in Folge in der niederländischen Fußball-Ehrendivision.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fc-twente-ziellos-beim-kellerkind-331397.html