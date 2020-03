Empfehlung - FC Twente verliert auch in Arnheim mit einem Tor

Arnheim Zum dritten Mal in Folge hat der FC Twente aus Enschede in der niederländischen Fußball-Ehrendivision mit einem Tor Unterschied verloren. Bei Vitesse Arnheim musste sich das Team von Trainer Gonzalo Garcia mit 0:1 (0:0) geschlagen geben. „Das war eine unnötige Niederlage“, ärgerte sich der Coach, der hinzufügte: „Das passiert uns nicht zum ersten Mal.“ In der Tabelle liegen die Enscheder nun nur noch einen Zähler vor dem Relegationsrang.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fc-twente-verliert-auch-in-arnheim-mit-einem-tor-347000.html