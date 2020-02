Empfehlung - FC Twente überrumpelt chancenlosen AZ Alkmaar

Enschede So schnell kann es gehen: Vier Tage nach der 0:2-Niederlage in Emmen und den anschließenden Fanprotesten haben die Anhänger des FC Twente dem Team am Sonnabend zugejubelt. Denn beim 2:0 (2:0) gegen AZ Alkmaar, den Tabellenzweiten der niederländischen Fußball-Ehrendivision, zeigte das Team aus Enschede eine seiner besten Saisonleistungen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fc-twente-ueberrumpelt-chancenlosen-az-alkmaar-344460.html