FC Twente rutscht auf drittletzten Tabbellenplatz

db Rotterdam. Der FC Twente Enschede hat das Fußball-Jahr 2017 in der niederländischen Fußball-Ehrendivision mit einem torlosen Unentschieden abgeschlossen. Durch das 0:0 bei Excelsior Rotterdam rutschte das Team von Trainer Gertjan Verbeek auf den drittletzten Tabellenrang ab und geht damit auf einem Relegationsplatz in die kurze Winterpause. „Ich fahre trotzdem mit einem einigermaßen guten Gefühl in den Urlaub“, sagte Verbeek, der mit seinem Team nun vier Pflichtspiele in Folge ungeschlagen ist.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fc-twente-rutscht-auf-drittletzten-tabbellenplatz-219618.html