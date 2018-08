Empfehlung - FC Twente mit Remis im ersten Auswärtsspiel

Helmond In einer turbulenten Schlussphase hat sich der FC Twente aus Enschede bei seinem ersten Auswärtsauftritt in der zweiten niederländischen Fußball-Liga einen Punkt gesichert. Bei Helmond Sport kam der Absteiger zu einem 2:2 (0:0)-Unentschieden. „Wir müssen uns noch an das gewöhnen, was in dieser Liga gefordert wird“, sagte Enschedes Trainer Marino Pusic, der allerdings nach dem späten Ausgleich durch Jari Oosterwijk nicht unzufrieden war: „Man hat heute sehen können, dass die Mannschaft Charakter hat“, meinte er.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fc-twente-mit-remis-im-ersten-auswaertsspiel-247991.html