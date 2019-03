Empfehlung - FC Twente macht nächsten großen Schritt in Richtung Titel

Deventer Der FC Twente aus Enschede ist dem Meistertitel in der zweiten niederländischen Fußball-Liga – und damit dem sofortigen Wiederaufstieg – einen großen Schritt nähergekommen: Der Tabellenführer setzte sich im Topspiel des Wochenendes beim Dritten, den Go Ahead Eagles aus Deventer, mit 2:1 (1:0) durch. Durch den 13. Erfolg in den vergangenen 14 Partien verteidigten die „Tukker“ ihren enormen Vorsprung von elf Punkten auf die Konkurrenz. „Am Ende geht es für uns nur um den Sieg“, sagte Trainer Marino Pusic nach dem schwer erkämpften Dreier.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fc-twente-macht-naechsten-grossen-schritt-in-richtung-titel-288604.html