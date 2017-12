Empfehlung - FC Twente: Lichtblicke vor Pokalspiel

Enschede. Der FC Twente Enschede hat in der niederländischen Fußball-Ehrendivision beim 1:1 (1:1) gegen Vitesse Arnheim einen Punkt geholt. „Mehr war heute nicht drin“, befand Enschedes Trainer Gertjan Verbeek. Der Coach wollte nach dem Schlusspfiff „die Lichtblicke hervorheben“, wie er mitteilte: „Wir haben in den letzten beiden Spielen jeweils nur ein Gegentor bekommen. Vorher waren das noch drei“, sagte er. Am Mittwoch ist Ajax Amsterdam zu Gast in der „Grolsch Veste“. Ab 20.45 Uhr geht es im niederländischen Pokal-Wettbewerb um den Einzug ins Viertelfinale.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fc-twente-lichtblicke-vor-pokalspiel-218749.html