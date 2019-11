Empfehlung - FC Twente feiert zweiten Heimsieg in Folge

Enschede Den zweiten Heimsieg in Folge hat der FC Twente in der niederländischen Fußball-Ehrendivision gefeiert. Gegen den Abstiegskandidaten PEC Zwolle kamen die „Tukkers" am Sonntag zu einem 2:1 (2:0). „Das war ein wichtiges Spiel für uns und deshalb freuen wir uns über die drei Punkte", sagte Twente-Trainer Gonzalo Garcia. Seine Mannschaft überzeugte in der ersten Halbzeit, ließ die Gäste dann nach der Pause aber ins Spiel kommen. „Das war die schlechteste Hälfte der Saison von uns", meinte Garcia.