Enschede Der FC Twente Enschede hat durch das 2:1 (0:1) gegen Jong PSV aus Eindhoven in der zweiten niederländischen Fußball-Liga nach Punkten mit dem Spitzenreiter Go Ahead Eagles gleichgezogen und ist nun Tabellendritter. „Wir haben es als Mannschaft in der zweiten Halbzeit gut gemacht“, war Enschedes Trainer Marino Pusic mit der Steigerung seiner Truppe nach dem Seitenwechsel zufrieden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fc-twente-enschede-schliesst-durch-21-zum-spitzenreiter-auf-258635.html