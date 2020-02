Empfehlung - FC Twente beendet seine Negativserie

Enschede Nach knapp vier Monaten hat das Warten für die Fußballer des FC Twente aus Enschede ein Ende: Die „Tukkers“ feierten nach sieben sieglosen Spielen in Serie in der niederländischen Ehrendivision beim 2:0 (0:0) gegen Sparta Rotterdam wieder einen vollen Erfolg. Trainer Gonzalo Garcia, der in den vergangenen Wochen unter Beschuss geraten war, zeigte sich erleichtert, auch wenn der Auftritt seiner Mannschaft erneut nicht gut und überzeugend war: „Die gute Organisation ist die Basis, auf der wir aufbauen müssen“, erklärte er. In den drei Duellen nach der Winterpause kassierte sein Team insgesamt nur ein Gegentor. „Wir haben heute wieder zu Null gespielt“, freute sich Garcia über die stabile Defensive.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fc-twente-beendet-seine-negativserie-342651.html