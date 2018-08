Empfehlung - FC Schüttorf 09 zieht in die dritte Bezirkspokalrunde ein

Bad Bentheim Die Landesliga-Fußballer des FC Schüttorf 09 haben das Pokalderby beim SV Bad Bentheim mit 2:0 (0:0) gewonnen. Den Weg in die 3. Bezirkspokalrunde ebnete ein Blitzstart in die zweite Hälte: Kawa Acar brachte die Gäste 100 Sekunden nach Wiederbeginn nach feiner Vorarbeit von Steffen Hilberink mit 1:0 in Führung. Mit dem Vorsprung im Rücken bekamen die Gäste die Partie besser in den Griff und ließen zunehmend clever den Ball zirkulieren. Erst recht, nachdem Kevin Kamp den zweiten Treffer nachgelegt hatte (61.). „Mit dem Tor zum 2:0 für Schüttorf wurde es unheimlich schwer für uns“, sagte Jörg Husmann. Der Spielertrainer der Gastgeber ärgerte sich über eine Szene kurz zuvor, als Mirco Husmann seiner Ansicht nach regelwidrig gestoppt worden war, als er zum Tor hätte ziehen können – und es keinen Pfiff gab. „Das war ein Knackpunkt“, meinte Husmann.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fc-schuettorf-09-zieht-in-die-dritte-bezirkspokalrunde-ein-245458.html