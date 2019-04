Empfehlung - FC Schüttorf 09 will Schwung nach Friesoythe mitnehmen

Schüttorf Den höchsten Saisonsieg in der Fußball-Landesliga hat der FC Schüttorf 09 am vergangenen Wochenende eingefahren: Mit 7:1 fertigten die Obergrafschafter den SV Brake ab und wollen nun den Schwung und das Selbstbewusstsein aus diesem überzeugenden Auftritt mit ins Auswärtsspiel bei Hansa Friesoythe (So., 15 Uhr) nehmen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fc-schuettorf-09-will-schwung-nach-friesoythe-mitnehmen-291824.html