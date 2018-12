FC Schüttorf 09 will Durststrecke beenden

Die Schüttorfer Landesliga-Fußballer sind nach nur einem Punkt aus den letzten sieben Spielen nur noch Vorletzter. Doch mit einem Heimsieg am Sonntag (14 Uhr) gegen den TV Dinklage können sie in der Tabelle an den Gästen vorbeiziehen.