Empfehlung - FC Schüttorf 09 will die perfekte Bilanz ausbauen

Schüttorf Drei Siege hat der FC Schüttorf 09 in der neuen Saison der Fußball-Landesliga in den ersten drei Spielen eingefahren. Und auch im Bezirkspokal jubelten am Ende ihrer ersten drei Auftritte jeweils die Schüttorfer – zuletzt am Mittwoch nach dem Erfolg im Elfmeterschießen beim SC Spelle-Venhaus II. „Es ist alles in Ordnung“, fasst 09-Trainer Rainer Sobiech die Lage bei den Obergrafschaftern vor dem Auswärtsspiel bei GW Mühlen (So., 15 Uhr) zufrieden zusammen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fc-schuettorf-09-will-die-perfekte-bilanz-ausbauen-316014.html