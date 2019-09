Empfehlung - FC Schüttorf 09 will die „harte Nuss“ Voxtrup knacken

Schüttorf Wie schwer es für einen Aufsteiger in der Fußball-Landesliga ist, musste der FC Schüttorf 09 in der vergangenen Saison erfahren. Das Team der Trainer Rainer Sobiech und Michael Schmidt war bis nach der Winterpause in höchster Abstiegsgefahr, ehe eine Erfolgsserie die Obergrafschafter noch in der Tabelle nach oben und damit in Sicherheit brachte. Deshalb können die Verantwortlichen des FC 09 gut beurteilen, was von der bisherigen Saison des Aufsteigers VfR Voxtrup zu halten ist, der am Sonntag um 15 Uhr zu Gast ist. „Es ist schon so, dass man bei den Ergebnissen, die sie abgeliefert haben, aufhorchen muss“, sagt Michael Schmidt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fc-schuettorf-09-will-die-harte-nuss-voxtrup-knacken-317229.html