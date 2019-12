Empfehlung - FC Schüttorf 09 will den Aufwärtstrend fortsetzen

Schüttorf Ihren Aufwärtstrend in der 2. Bundesliga wollen die Volleyballer des FC Schüttorf 09 fortsetzen. Am Sonnabend ist das Team von Trainer Henk Goor beim TuS Mondorf zu Gast. Die Rheinländer haben als Aufsteiger bislang zwei Siege gefeiert und rangieren aktuell auf dem vorletzten Tabellenplatz. Damit hat das Spiel für den FC 09 eine andere Ausgangslage als zuletzt die Partien gegen die beiden Topteams aus Moers und Lindow-Gransee. Mit zwei überzeugenden Siegen kletterten die Schüttorfer in die obere Tabellenhälfte. Ein Platz in diesen Gefilden ist auch weiterhin der Anspruch des 09-Teams. „Wir wollen weiter nach oben gucken“, sagt Henk Goor, der aber ausdrücklich darauf hinweist, dass die Partie in Mondorf kein Selbstläufer ist. „Diesmal müssen wir das Spiel machen. Deshalb gilt es, von Anfang an sehr fokussiert zu sein“, betont der Schüttorfer Trainer.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fc-schuettorf-09-will-den-aufwaertstrend-fortsetzen-333441.html