FC Schüttorf 09 will das Abrutschen verhindern

Zwei Niederlagen in Folge kassierte der FC Schüttorf 09 zuletzt in der Fußball-Landesliga. Damit es in der Tabelle nicht noch weiter nach unten geht, soll gegen den starken Aufsteiger aus Wildeshausen am Sonntag ein Sieg her.