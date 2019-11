Empfehlung - FC Schüttorf 09 verliert nach wilder Schlussphase

Bissendorf Die Landesliga-Handballer des FC Schüttorf 09 haben im Auswärtsspiel beim TV Bissendorf-Holte II eine starke Leistung gezeigt – sind nach einer dramatischen Schlussphase aber beim 28:29 (16:13) ohne Punkte nach Hause gefahren. 90 Sekunden vor Schluss führten die Grafschafter noch mit zwei Toren, ehe die Gastgeber die Partie noch drehten – aus Sicht von Schüttorf-Coach Andreas Huhmann auch unter Mithilfe der Schiedsrichter: „Wir sind heute richtig verarscht worden“, ärgerte sich Huhmann, den die Schlussphase in Rage brachte. Die Schüttorfer mussten diese aus ihrer Sicht unberechtigterweise in Unterzahl spielen und bekamen einen Siebenmeter nicht gepfiffen. Außerdem leisteten sie sich einen angeblichen Schrittfehler. „Wir haben vorher richtig stark gespielt, doch wir wurden um den Lohn gebracht“, so Huhmann. Bis zur 58. Minute zeigte der FC 09 eine couragierte Leistung. Gleich zehn Spieler trafen für die Gäste, die den aus Huhmanns Sicht verdienten Sieg noch ganz spät aus der Hand gaben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fc-schuettorf-09-verliert-nach-wilder-schlussphase-328636.html