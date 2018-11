Empfehlung - FC Schüttorf 09 verliert das Spiel vor der Pause

Schüttorf Die vierte Niederlage in den vergangenen fünf Partien hat der FC Schüttorf 09 in der Fußball-Landesliga am Sonntag beim 0:3 (0:2) gegen Kickers Emden kassiert. Durch die schlechte Serie ist der erste Abstiegsplatz für den Aufsteiger nur noch einen Zähler entfernt. „Heute sind wir nicht für die drei Punkte infrage gekommen“, gestand Trainer Rainer Sobiech. Im Gegensatz zur Vorwoche, als dem FC 09 beim 0:0 gegen Papenburg immerhin ein Teilerfolg gegen ein Spitzenteam gelang, schafften es die Schüttorfer gegen Emden nicht, den Spielfluss des Gegners entscheidend zu stören. „Wir sind nicht in die Zweikämpfe gekommen“, meinte Sobiech und nannte damit das Hauptproblem, das in der ersten Halbzeit dazu führte, dass die 09-Niederlage eingeleitet wurde.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fc-schuettorf-09-verliert-das-spiel-vor-der-pause-265720.html