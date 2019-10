Empfehlung - FC Schüttorf 09 verliert beim Tabellenletzten in Firrel

Firrel Zum dritten Mal innerhalb von nur acht Tagen haben die Fußballer des FC Schüttorf 09 verloren: Nach den beiden deutlichen Niederlagen in Meisterschaft und Bezirkspokal gegen Blau-Weiß Lohne unterlagen die Obergrafschafter am Sonntag auch beim Landesliga-Schlusslicht Grün-Weiß Firrel mit 1:3 (1:1). „Wir haben eigentlich von Beginn an alles vermissen lassen“, ging Schüttorfs Trainer Rainer Sobiech mit seiner Mannschaft hart ins Gericht und wurde dann noch klarer: „Die Laufbereitschaft fehlte bei uns – so deutlich muss man sein“, meinte er.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fc-schuettorf-09-verliert-beim-tabellenletzten-in-firrel-322465.html