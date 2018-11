Empfehlung - FC Schüttorf 09 verliert 0:3 gegen Holthausen-Biene

Biene Die Landesliga-Fußballer des FC Schüttorf 09 standen auch nach dem Derby beim SV Holthausen-Biene am Sonntag mit leeren Händen da. Die 0:3 (0:1)-Niederlage am „Biener Busch“ war das sechste sieglose Spiel in Folge für den Aufsteiger, der sich nach dem Abpfiff eigentlich gar nicht viel vorzuwerfen hatte. „Wir haben vieles richtig gemacht, sind aber nicht belohnt worden“, sagte 09-Coach Rainer Sobiech. Dass die Zähler wieder einmal an den Gegner gingen, hatte vor allem zwei Gründe: In der Offensive ist dem Team des Trainerduos Michael Schmidt/Rainer Sobiech zurzeit einfach nicht das Glück hold – und hinten kassieren die Schüttorfer zu leicht die Gegentore.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fc-schuettorf-09-verliert-03-gegen-holthausen-biene-266933.html