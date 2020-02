Empfehlung - FC Schüttorf 09 und HSG II bleiben oben dran

Schüttorf Die Landesliga-Handballer des FC Schüttorf 09 haben Wiedergutmachung für die überraschende Niederlage beim Tabellenvorletzten TuRa Marienhafe betrieben und gegen den TV Bohmte am Sonnabend mit 33:30 (16:15) gewonnen. Es war der achte Heimsieg in Folge für die Obergrafschafter. „Das Spiel in Marienhafe ist trotzdem noch nicht vergessen“, meinte 09-Trainer Andreas Huhmann, der die Leistungssteigerung seiner Truppe vor eigenem Publikum aber zufrieden registrierte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fc-schuettorf-09-und-hsg-ii-bleiben-oben-dran-344306.html