Empfehlung - FC Schüttorf 09 streicht Vollzeit-Trainerstelle

Schüttorf Die Volleyball-Abteilung des FC Schüttorf 09 will sich neu aufstellen. In einer Sitzung am Montagabend fällte der Vorstand den Beschluss, die hauptamtliche Trainerstelle von Stefan Jäger aufzulösen. „Wir werden die Vollzeittrainerstelle mit Stefan zum 30. April beenden“, sagt Abteilungsleiter Diedrich Lammering, der als Manager auch die Hauptverantwortung für das Zweitligateam trägt. Damit endet ein rund dreijähriges Projekt, das beim FC 09 Pilot-Charakter hatte. Am 1. März 2016 wurde mit Jäger erstmals ein hauptamtlicher Trainer installiert, der nicht nur für die erste Mannschaft zuständig war, sondern auch als Trainer im Nachwuchsbereich arbeitete. Der Münsteraner, der derzeit mit einer Knieverletzung ausfällt, nahm die Entscheidung überrascht und enttäuscht auf. „Ich bin sehr enttäuscht und traurig darüber. Denn ich habe die Arbeit mit viel Herzblut gemacht“, sagt Jäger, der mittlerweile im sechsten Jahr für den FC 09 tätig ist und bei dem vor allem der Zeitpunkt der Kündigung zum 30. April für Unverständnis sorgt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fc-schuettorf-09-streicht-vollzeit-trainerstelle-277939.html