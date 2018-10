Empfehlung - FC Schüttorf 09 strebt nach der Trendwende

Schüttorf Zwei Mal hat der FC Schüttorf 09 in der Fußball-Landesliga zuletzt verloren – und diesen kleinen Abwärtstrend will der Aufsteiger beim TSV Wallenhorst am Mittwoch (14 Uhr) stoppen. „Man kommt sofort ins Grübeln“, gesteht 09-Trainer Michael Schmidt nach den beiden Niederlagen in Melle (1:3) und gegen Vorwärts (2:4). „Wir haben schließlich eine gewisse Erwartungshaltung“, erklärt er und verdeutlicht, dass ihm die beiden Auftritte nicht gefallen haben. „Wir haben erkennen müssen, dass wir uns gegen gut organisierte Gegner schwertun“, sagt Schmidt und fordert, „strukturierter und kontrollierter“ zu agieren.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fc-schuettorf-09-strebt-nach-der-trendwende-263416.html