Empfehlung - FC Schüttorf 09 strebt dritten Heimsieg an

Schüttorf. An die starken Leistungen des ersten Heimspielwochenendes wollen am Sonntag (16 Uhr) die Volleyballer des FC Schüttorf 09 anknüpfen. „Wir streben das Heimspieltriple an“, sagt Trainer Stefan Jäger vor dem Gastspiel von VV Humann Essen in der Vechtehalle mit Blick auf die Siege gegen den VC Bitterfeld-Wolfen (3:0) und VC Olympia Berlin (3:2) in heimischer Halle. Dazwischen lag am vergangenen Wochenende allerdings die 1:3-Niederlage beim USC Braunschweig, die dem 09-Trainer überhaupt nicht ins Konzept passte: „Da haben wir nicht unser Leistungspotenzial abgerufen. Wir müssen wieder kampfstärker und strukturierter auftreten.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fc-schuettorf-09-strebt-dritten-heimsieg-an-209335.html