Empfehlung - FC Schüttorf 09 steht vor einer Herkulesaufgabe

Schüttorf Das wird eine Herkulesaufgabe: Die Landesliga-Fußballer des FC Schüttorf 09 müssen am Sonnabend (15.30 Uhr) beim Tabellenführer SV Bevern antreten. „In der Hinrunde hat Bevern gegen uns eindrucksvoll bewiesen, über was für eine Offensivkraft die Mannschaft verfügt“, erinnert sich Rainer Sobiech aus dem 09-Trainerteam an die 1:5-Niederlage im September des Vorjahres.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fc-schuettorf-09-steht-vor-einer-herkulesaufgabe-289396.html