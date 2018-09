Empfehlung - FC Schüttorf 09 startet in „harten September“

Schüttorf Die Landesliga-Fußballer des FC 09 haben am Sonntag (15 Uhr) eine Aufgabe vor der Brust, die für Rainer Sobiech aus dem Schüttorfer Trainergespann der Auftakt für einen „harten September“ ist. „Der SV Bad Rothenfelde ist ein ganz erfahrenes Team, das seit ewigen Jahren in der Landesliga spielt und immer gut unterwegs ist“, sagt der 09-Trainer, dessen Mannschaft es in den kommenden Wochen auch noch mit dem BV Essen, Tabellenführer SV Bevern sowie dem SV Brake zu tun bekommt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fc-schuettorf-09-startet-in-harten-september-249349.html