Empfehlung - FC Schüttorf 09 spielt „nicht schön, aber effektiv“

Schüttorf Den ersten Erfolg nach knapp zwei Monaten hat der FC Schüttorf 09 in der Fußball-Landesliga gefeiert. „Wir haben genau das gemacht, was man in unserer Situation machen muss“, sagte Trainer Michael Schmidt nach dem 2:1 (2:1) gegen den TV Dinklage und meinte die Vorstellung seiner Truppe, die mit viel Einsatz kämpfte und dabei das Spielerische vernachlässigte. „Nicht schön, aber effektiv“, nannte Schmidt den Auftritt. Durch den Dreier nach sechs Niederlagen und einem Unentschieden sprangen die Schüttorfer wieder vom vorletzten Rang auf einen Nichtabstiegsplatz. „Wir wollten mit einem positiven Gefühl in die Winterpause gehen. Das haben wir geschafft“, sagte Schmidt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fc-schuettorf-09-spielt-nicht-schoen-aber-effektiv-269448.html