Empfehlung - FC Schüttorf 09: Sorgen um Daumen von Adamowicz

Schüttorf . Zwei Gewinner des Saisonauftakts in der 2. Volleyball-Bundesliga treffen am Sonnabend in Braunschweig aufeinander. Um 19.30 Uhr ist der FC Schüttorf 09 beim Universitätsclub zu Gast. Während die Braunschweiger im ersten Saisonspiel einen 3:1-Erfolg beim TVA Hürth feiern konnten, war das 09-Team in eigener Halle gleich zwei Mal erfolgreich Dem 3:0-Sieg gegen VC Bitterfeld-Wolfen hatte die Mannschaft von Trainer Stefan Jäger ein 3:2 gegen VC Olympia Berlin folgen lassen. „An die guten Leistungen wollen wir in Braunschweig anknüpfen“, betont Jäger.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fc-schuettorf-09-sorgen-um-daumen-von-adamowicz-208438.html