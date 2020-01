Empfehlung - FC Schüttorf 09 sieht sich für Vechte-Cup gut gerüstet

Schüttorf Am ersten Vorrundentag des 34. Hallenfußballturniers um den Vechtecup ist auch der Gastgeber gefordert: Der FC Schüttorf 09 geht am Dienstag (18 Uhr, Vechtehalle) in der Volksbank-Gruppe ins Rennen um einen der ersten vier Plätze, die das Erreichen der Endrunde am Freitag nach sich ziehen. Der Landesligist bekommt es mit dem Oberligisten SC Spelle-Venhaus, den zuletzt in der Halle erfolgreichen Nordhorner Bezirksligisten SV Vorwärts und VfL Weiße Elf, dem westfälischen Bezirksliga-Vertreter SpVg. Emsdetten 05 sowie einem Qualifikanten zu tun. „Wir sind Titelverteidiger und haben Heimrecht“, sagt 09-Trainer Rainer Sobiech, „da traue ich uns schon zu, die Endrunde zu erreichen.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fc-schuettorf-09-sieht-sich-fuer-vechte-cup-gut-geruestet-338125.html