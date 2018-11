Empfehlung - FC Schüttorf 09: Schaltzentrale macht die größten Sorgen

Schüttorf Mit einigen Fragezeichen machen sich die Volleyballer des FC Schüttorf 09 am Sonnabend auf den Weg zum Zweitliga-Gastspiel beim Kieler TV (20 Uhr). Vor dem Duell mit dem Aufsteiger, der sich auf Anhieb gut in der zweithöchsten Spielklasse zurechtgefunden hat, ist die Personalsituation weiterhin äußerst angespannt. Mit Zuspieler Joshua Lynch und Libero Swen Kahofer werden zwei Akteure die Reise an die Ostsee gar nicht erst mitmachen. In dieser Trainingswoche waren außerdem Bennet und David Poniewaz sowie Bartlomiej Podgorski angeschlagen. Der größten Sorgen bereitet Trainer Stefan Jäger allerdings die Achillessehne von Daniel Gorski. Der Haupt-Zuspieler war wegen massiver Probleme bereits gegen TuB Bocholt ausgefallen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fc-schuettorf-09-schaltzentrale-macht-die-groessten-sorgen-267874.html