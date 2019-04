Empfehlung - FC Schüttorf 09 rutscht wieder auf einen Abstiegsplatz ab

Schüttorf Einen empfindlichen Dämpfer im Abstiegskampf haben am Sonntag die Fußballer des FC Schüttorf 09 hinnehmen müssen. Durch die 1:4 (0:2)-Niederlage gegen den SC Melle 03 rutschten die Obergrafschafter in der Landesliga-Tabelle wieder in die Abstiegszone. Nach zuletzt zwei Siegen in Folge in der Liga und dem Pokal-Coup gegen den Liga-Spitzenreiter SV Bevern fand die Mannschaft von Michael Schmidt und Rainer Sobiech gegen den direkten Konkurrenten im Abstiegskampf zu keinem Zeitpunkt der Partie zu ihrem Spiel. „Melle hat uns schon im Hinspiel den Schneid abgekauft und hat das auch jetzt wieder geschafft“, konstatierte Schmidt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fc-schuettorf-09-rutscht-wieder-auf-einen-abstiegsplatz-ab-294427.html