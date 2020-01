Empfehlung - FC Schüttorf 09: Noch eine offene Rechnung aus dem Hinspiel

Schüttorf Für die Volleyballer des FC Schüttorf 09 warten in der 2. Bundesliga aktuell unterschiedliche Herausforderungen. Eine Woche nach dem Gastspiel des Spitzenreiters CV Mitteldeutschland in der Vechtehalle sind sie am Sonnabend um 20 Uhr beim Tabellenschlusslicht VV Humann Essen gefordert. „Das ist ein gefährliches Spiel. Wir müssen mit dem Kopf voll da sein“, sagt 09-Trainer Henk Goor. Dass die Obergrafschafter keinen Grund haben, die „Humänner“ angesichts des Tabellenstands auf die leichte Schulter zu nehmen, zeigt ein Blick auf das Hinspiel: Da hatten die Schüttorfer vor heimischem Publikum mit 2:3 das Nachsehen. Die Essener entschieden die knappen Sätze jeweils für sich und hatten auch im Tiebreak die Nase vorn. „Wenn wir oben bleiben wollen, müssen wir das Spiel gewinnen“, lässt Goor keine Zweifel an der Marschroute aufkommen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fc-schuettorf-09-noch-eine-offene-rechnung-aus-dem-hinspiel-342411.html