FC Schüttorf 09 muss im Bezirkspokal-Halbfinale nach Emden

Schüttorf Nach dem 3:2 (3:1)-Sieg gegen den unangefochtenen Landesliga-Spitzenreiter SV Bevern treffen die Fußballer des FC Schüttorf 09 im Halbfinale des Bezirkspokals planmäßig am Donnerstag, 30. Mai (Christi Himmelfahrt), in Emden auf den Ligakonkurrenten BSV Kickers. Im zweiten Halbfinale stehen sich der ASV Altenlingen und der SV Brake gegenüber. Das Endspiel wird am Pfingstsonnabend ausgetragen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fc-schuettorf-09-muss-im-bezirkspokal-halbfinale-nach-emden-293400.html