FC Schüttorf 09 macht Bezirksliga-Titelkampf spannend

Den 2:1 (0:1)-Sieg gegen den SV Meppen II in der Fußball-Bezirksliga verdiente sich der FC Schüttorf 09 mit einer couragierten und kampfstarken Leistung. In der Tabelle rücken die Schüttorfer bis auf drei Punkte an den Spitzenreiter heran.