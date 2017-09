Empfehlung - FC Schüttorf 09 klettert auf Tabellenrang zwei

gn Nordhorn. Der FC Schüttorf 09 hat sich am Mittwochabend in einem Grafschafter Duell in der Fußball-Bezirksliga mit 3:2 (2:0) beim VfL Weiße Elf durchgesetzt. Die Gäste gingen mit ihrer ersten Möglichkeit durch Kawa Acar (17.) in Führung, der dabei mit VfL-Torhüter Florian Bloemen zusammenprallte. Während es für den Torschützen nach zweiminütiger Behandlungspause weiter ging, musste der Nordhorner Schlussmann mit einem angeschwollenen Knie ausgewechselt werden. Für ihn kam Kai Rosowski ins Spiel, der wenig später gegen Marc Knoops Kopfballtor nach einer Ecke machtlos war.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fc-schuettorf-09-klettert-auf-tabellenrang-zwei-209095.html