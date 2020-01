Empfehlung - FC Schüttorf 09: Kaltstart ins Volleyballjahr 2020

Schüttorf Aus allen Himmelsrichtungen sind in den ersten Tagen des neuen Jahres die Volleyballer des FC Schüttorf 09 in die Obergrafschaft zurückgekehrt. Denn in diesem Jahr steht für das Team von Trainer Henk Goor, der den Jahreswechsel in den Alpen verbrachte, ein Frühstart auf dem Programm. Am Sonntag (16 Uhr) steht in der Vechtehalle mit dem Heimspiel gegen den SV Warnemünde bereits die erste Partie im Jahr 2020 auf dem Zweitliga-Spielplan.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fc-schuettorf-09-kaltstart-ins-volleyballjahr-2020-337693.html