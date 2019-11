Empfehlung - FC Schüttorf 09 ist in Moers in der Außenseiterrolle

Schüttorf Mit dem 3:1-Erfolg gegen den VC Bitterfeld-Wolfen haben die Volleyballer des FC Schüttorf 09 am vergangenen Wochenende wichtige Punkte in der 2. Bundesliga geholt. „Es geht jede Woche ein bisschen besser“, sagt Trainer Henk Goor, der diesen Trend auch am nun anstehenden Spieltag fortsetzen will. Mit dem Gastspiel am Sonnabend (19.30 Uhr) beim Moerser SC wartet auf das Team um Kapitän Daniel Gorski allerdings eine schwere Aufgabe. „Moers ist ein starker Gegner, sie stehen nicht zufällig so weit oben“, sagt Goor mit Blick auf die Gastgeber aus dem Landkreis Wesel.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fc-schuettorf-09-ist-in-moers-in-der-aussenseiterrolle-330894.html