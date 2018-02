FC Schüttorf 09 II verpasst die Tabellenführung

Nach dem Sieg und der Tiebreak-Niederlage am Heimspieltag hat der Oberliga-Zweite aus der Obergrafschaft einen Punkt Rückstand auf Platz eins. Über einen Aufstieg der Volleyballer in die Regionalliga soll in den kommenden Wochen entschieden werden.